Yunanistan'daki yerel seöimde iktidara büyük şok

Yunanistan’da yerel seçimlerin ikinci turu muhafazakar iktidar partisinin yenilgisiyle sonuçlandı.



İkinci tur seçimlerine katılan, aralarında Batı Trakya’nın (Hristodoulos Topsidis) ve sel altında kalan Tesalya bölgelerinin de bulunduğu 5 bölge valiliğini muhalefetin desteklediği adaylar kazandı.



Başkent Atina, Selanik ve üçüncü büyük kent konumundaki Patras kenti belediye başkanlıklarını da muhalefet adaylarının kazanması, geçen hazirandaki genel seçimlerin galibi Miçotakis hükümetince “tehlike çanı" olarak algılanıyor.



Atina Belediye Başkanlığı seçimlerinde, “favori aday” gösterilen iktidar partisi Yeni Demokrasi Partisi (YDP) desteklediği; Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeğeni ve eski belediye eski başkanı Kostas Bakoyannis karşısında, sosyalist muhalefet partisi PASOK’un desteklediği Haris Doukas kazandı.



Selanik kentini ise PASOK’un adayı Stelios Angeloudis; Patras kentini Komunist Partinin adayı Kostas Pelekides kazandı.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra yaptığı kısa açıklamada, “Bu gece alınan sonuçlar YDP için iyi bir gece olmamıştır” ifadesini kullandı.



PASOK milletvekili ve eski Başbakan Yorgos Papandreu’nun seçim sonuçlarını değerlendirirken, ana muhalefet SYRIZA ile üçüncü parti konumundaki sosyalist PASOK’un birleşmesi gerektiğine dair önerisi ise siyasi tartışmalara yol açtı.



Papandreu’nun, “iki muhalefet partisinin birleşmesi gerektiğine” dair önerisine, üç büyük kentteki belediye başkanlıklarını SYRIZA ve PASOK seçmelerinin ortak oylarıyla kazanmasını örnek gösterdi.