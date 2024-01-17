Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Lübnan'a hava ve topçu saldırıları düzenledi /17 Ocak 2024 08:39

İsrail, Lübnan'a hava ve topçu saldırıları düzenledi

Yetkililer, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşının ardından Hizbullah ve İsrail'in neredeyse her gün karşılıklı ateş açtığını ama bu saldırıların şu ana kadar tek bir bölgeye yapılan en yoğun operasyon olduğunu belirtti.

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İsrail ordusu, salı günü Lübnan'ın güneyindeki Sluki vadisinde yer alan  Hizbullah hedeflerine "kısa süreli hava ve topçu saldırıları" düzenlediğini açıkladı.

AFP'ye konuşan yerel bir yetkili ve bir güvenlik kaynağı 'en yoğun saldırıların' sınırdaki vadiye odaklandığını aktardı.

Güvenlik kaynağı "İsrail güçleri Sluki vadisine 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi," ifadelerini kullandı.

Yetkililer, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşının ardından Hizbullah ve İsrail'in neredeyse her gün karşılıklı ateş açtığını ama bu saldırıların şu ana kadar tek bir bölgeye yapılan en yoğun operasyon olduğunu belirtti.

Lübnan devleti kontrolündeki Ulusal Haber Ajansı da salı günü İsrail'in sınır boyunca Lübnan köylerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Sınırdaki Hula'nın belediye başkanı Şakib Koteyş, Sluki vadisine yapılan hava saldırılarına ağır top atışlarının da eşlik ettiğini belirterek, şu ana kadar herhangi bir can kaybın bildirilmediğini söyledi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada "onlarca Hizbullah karakolunu, askeri yapısını ve silah altyapısını" vurduğunu öne sürdü.

Hizbullah'ı "İsrailli sivillere ve askerlere saldırmak amacıyla ormanlık alanda çok sayıda varlık ve altyapıyı" gizlemekle suçladı.

Hizbullah ayrıca salı günü İsrail mevzilerine ve birliklerine yönelik çok sayıda saldırı düzenlediğini duyurdu.
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