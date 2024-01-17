Samanyolu Haber /Dünya / Frontex: 2023 kaçak göç rakamlarını açıkladı /17 Ocak 2024 08:43

Frontex: 2023 kaçak göç rakamlarını açıkladı

Frontex raporuna göre Orta Akdeniz rotasında düzensiz sınır geçişlerinde 2022'ye oranla yüzde 50 artış görülürken buradan gelen kaçak göçmenlerin sayısı 158 bini buldu.

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Avrupa Birliği’nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), AB ülkelerine yönelik düzensiz göçün geçen yıl 2022'ye oranla yüzde 17 oranında artarak 380 bine çıktığını açıkladı.

Frontex’in yıllık raporunda, 2023’te AB’ye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 47’sinin Batı Afrika'dan gelenlerin teşkil ettiği belirtilerek, bunların da önemli bir kısmını Gine, Fildişi, Senegal ve Mali vatandaşlarının oluşturduğu bildirildi.

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2022'ye oranla geçen yıl yaşı küçük düzensiz göçmen sayısının da yüzde 28 arttığı kaydedilen raporda, bunların sayısının 20 bini aştığı aktarıldı.

En işlek yollar hangileri?

Frontex raporunda, "Orta Akdeniz’in 2023’te AB'ye giden en aktif göç rotası olduğu belirtilerek, beş düzensiz geçişten ikisinin yani yüzde 41’inin bu güzergah üzerinden gerçekleştiği bildirildi.

Rapora göre Orta Akdeniz rotasında düzensiz sınır geçişlerinde 2022'ye oranla yüzde 50 artış görülürken buradan gelen kaçak göçmenlerin sayısı 158 bini buldu.

Bu rotada yüzde 26 ile Batı Balkanlar ikinci ve yüzde 16 ile Doğu Akdeniz üçüncü sırada yer aldı.

Yıllık rapora göre mülteci başvuruları açısından geçen yıl Almanya ve Fransa’nın ilk iki sırayı aldı.

Balkan rotasında düşüş var

Balkan rotası üzerinden geçişlerde yüzde 31 oranında azalma olduğu kaydedilen raporda, bu güzergahtan 2023'te geçişlerin 100 binin biraz altında gerçekleştiği tahmini yapıldı.

Kaçak göç rotalarına bakmaksızın, 100 bini aşan düzensiz geçişle Suriye vatandaşları AB’ye kaçak girmeye çalışanlar arasında ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi Gine ve Afganistan vatandaşları izledi. Bu üç ülke vatandaşları tüm düzensiz geçişlerin üçte birinden fazlasını oluşturdu.
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