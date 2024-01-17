Samanyolu Haber /Ekonomi / BP'den sonra Shell de Kızıldeniz rotasını kapattı /17 Ocak 2024 08:47

BP'den sonra Shell de Kızıldeniz rotasını kapattı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sonrası Filistinlilerle dayanışma içinde hareket ettiklerini söyleyen Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları küresel ticareti sekteye uğrattı.

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İngiliz enerji devi Shell, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarının ardından İran destekli gruptan misilleme geleceği endişesiyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sonrası Filistinlilerle dayanışma içinde hareket ettiklerini söyleyen Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları küresel ticareti sekteye uğrattı.

Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, şirketin geçtiğimiz hafta başarılı bir saldırının bölgede büyük bir petrol sızıntısına yol açabileceği ve gemilerdeki mürettebatın güvenliğine yönelik riskler oluşturabileceği endişesi nedeniyle tüm geçişleri durdurma adımını attığı da belirtildi.

Gazete ayrıca aralık ayında Shell'in işlettiği bir tankerin Kızıldeniz'de bir drone tarafından hedef alındığını ve Husi botları tarafından taciz edildiğini bildirdi.
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