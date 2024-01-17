Dünya devi Lafarge 'insanlığa karşı suça iştirakten' yargılanacak

Lafarge'ın Suriye'deki yatırımları

Lafarge'ın 2010 yılında Cellabiye'deki tesisin kuruluşuna 680 milyon euroluk yatırım yaptığı biliniyor.

İlk defa bir Fransız şirketi insanlığa karşı suçlarla bağlantılı olarak yargılanabilir

Lafarge'in suçlamalarla karşı karşıya kalması halinde, şu ana kadar hiçbir Fransız şirketi insanlığa karşı suçlarla bağlantılı olarak yargılanmadığı için bu dava tarihi bir emsal teşkil edecek.

Fransa’da Yargıtay, çimento şirketi Lafarge hakkında, şirketin 2014'e kadar Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin "insanlığa karşı suçlara iştirak" ve “terör örgütünün finansmanı” suçlamasıyla soruşturma açılması talebini onayladı.Yargıtay bununla birlikte, çimento üreticisinin "Suriyeli çalışanları tehlikeye attığı" suçlamasıyla ilgili dava açılması talebini ise iptal etti.Yargıtay’ın bugünkü kararıyla çimento devinin incelenmeye alınması kabul edilen suçlardan Fransa’da yargılanması kesinleşti.Paris merkezli, inşaat malzemeleri üreten Lafarge'ın 2013 ile 2014 yılları arasında bir yan kuruluşu aracılığıyla, IŞİD de dahil olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine milyonlarca euroluk finansman sağladığı iddia ediliyor.Şirketin, savaş sırasında Suriye'nin Cellabiye bölgesindeki kendisine ait bir çimento fabrikasının faaliyetini sürdürmeyi amaçladığı belirtiliyor.Temyiz Mahkemesi daha önce 2022'de sona eren duruşmalar sonucunda aldığı kararda, Paris Başsavcılığının, şirketin "IŞİD'in eylemlerinden kesin bir şekilde haberdar olarak, bağlı kuruluşları aracılığıyla milyonlarca euro değerinde finansman sağladığı" suçlamasına ilişkin soruşturma isteğine olumlu yanıt vermişti.Öte yandan Mahkeme, Başsavcılığın kararına karşı çıkarak "başkalarının hayatını tehlikeye atmak" suçlamasına ilişkin iddianamenin muhafazasına karar vermişti.Bu iddianamede bölge iç savaşın ortasındayken Suriyeli çalışanların Cellabiye fabrikasındaki faaliyetlerine devam etmeye zorlanması ele alınmıştı.