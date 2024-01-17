Samanyolu Haber /Dünya / İş arkadaşları, Filistin'e destek yüzünden kovulan sunucu için greve gidecek /17 Ocak 2024 08:57

İş arkadaşları, Filistin'e destek yüzünden kovulan sunucu için greve gidecek

Sidney'deki ABC çalışanı 80 kişi, Lattouf'un işine son verilmesiyle ilgili yönetimin çalışanların endişelerini şeffaf bir şekilde gidermediği takdirde iş bırakma eylemine gidecekleri uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) başkent Sidney'deki çalışanları, sosyal medya hesabından Filistin'e destek verdiği için işten atılan radyo sunucusu Antoinette Lattouf'un görevine dönmesi için greve gidecekleri tehdidinde bulundu.

Sidney'deki ABC çalışanı 80 kişi, Lattouf'un işine son verilmesiyle ilgili yönetimin çalışanların endişelerini şeffaf bir şekilde gidermediği takdirde iş bırakma eylemine gidecekleri uyarısında bulundu.

Antoinette Lattouf ise “kanunsuz ve haksız yere” işten çıkartıldığı ve hakkında "ırkçı ayırımcılık yapıldığı" gerekçesiyle ülkede bir çeşit iş mahkemesi görevi gören Avustralya Adil Çalışma Komisyonu’na başvurdu.

İşten çıkartılan Lattouf'un avukatlarından Josh Bornstein sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işten atılmanın "hem siyasi görüşe hem de ırka dayalı" gerekçelerden gerçekleştiği suçlamasında bulundu.


ABC kanalının radyo sunucusu Lattouf, sosyal medya hesabında, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

Bu arada ABC’nin Filistin'e destek veren radyo sunucusu Antoinette Lattouf'un kovulması için "İsrail İçin Avukatlar" grubu tarafından baskı gördüğü tespit edildi.

The Age gazetesinin haberine göre, "İsrail yanlısı lobi", Lattouf'un kovulması için doğrudan ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a baskı yapmak amacıyla "mektup kampanyası" yürüttü.

Gazete, Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından ABC'den çıkarılan radyo sunucusu Lattouf'un kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaştı.

"İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC yönetimine koordineli şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu gösteriyor.

Grupta gönderilen mesajlardan birinde, "ABC'nin sadece toplumdaki bireylerden değil, özellikle avukatlardan haber alması önemli, böylece gerçek bir yasal tehdit olduğunu hissedecekler." ifadesi yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İş arkadaşları, Filistin'e destek yüzünden kovulan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:42:06