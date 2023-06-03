Samanyolu Haber /Dünya / İsrail-Mısır sınırında 3 İsrailli asker öldürüldü /03 Haziran 2023 19:28

İsrail-Mısır sınırında 3 İsrailli asker öldürüldü

İsrail ordusu, Mısır sınırı yakınındaki silahlı saldırıda üç askerinin öldürüldüğünü ve arama operasyonunda yaralanan askerler olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan habere göre sabah erken saatlerde, cevap alınamayan bir askeri kontrol noktasında, biri kadın, biri erkek iki askerin cesedi bulundu.

Ardından başlatılan arama operasyonunda, bir İsrail askeri daha ve saldırgan olduğu iddia edilen Mısırlı polis öldürüldü.

Olay, sınırdaki bir uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin engellenmesinden birkaç saat sonra yaşandı.

İsrail ordu sözcüsü Albay Richard Hecht, sınırı merdiven koyarak geçmeye çalışan bir kişide 1,6 milyon şekel (400 bin dolar) değerinde uyuşturucu yakalandığını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail-Mısır sınırında 3 İsrailli asker öldürüldü Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:51:28