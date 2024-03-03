Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı /03 Mart 2024 01:09

İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı

İsrail askerlerinin, yardım bekleyen Gazzelileri hedef alan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın Filistin haber ajansı WAFA'dan aktardığı habere göre, İsrail askerleri, Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere son 48 saat içinde ikinci kez saldırdı.

İsrail askerlerinin yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze Şeridi'ne karadan yardım girişlerini engelliyor. Bu nedenle Mısır ve Ürdün, son olarak da ABD, Gazze’ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.
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