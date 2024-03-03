İngiltere’de kayıp 147 mülteci çocuktan haber alınamıyor: Aralarında Türkler de var

BirGün gazetesinden Özden Dinç’in haberine göre yayımlanan raporlar arasında öne çıkanlardan birisi iltica başvuruları sonuçlanıncaya değin otellere yerleştirilen refakatsiz çocuklarla ilgili teftiş raporu. 2022 yılındaki teftiş sonrası bakanlığa yapılan tavsiyelerin uygulanmasına dair yazılan yeni raporda “kısıtlı bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen” çocukların otellerdeki koşullarında önemli bir fark yaratabilecek gerekli iyileştirmelerin yapılmadığı ifade ediliyor.





İngiltere’de Temmuz 2021 ile 8 Eylül 2023 arasındaki dönemde otellerde kalırken kaybolan mülteci çocukların 147’sinden hâlâ haber alınamadığı iddia edildi.İngiltere İçişleri Bakanlığının göç ve sınır politikalarını denetlemekle görevli Bağımsız Sınırlar ve Göçmenlik Baş Müfettişi David Neal, basına açıklama yaparak İçişleri Bakanlığının çalışma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen hafta görevinden alınmıştı. Neal şimdiye kadar yazdığı 15 teftiş raporunun -azami sekiz hafta olarak öngörülen süre içerisinde yayınlamayıp- hasır altı edilmesi nedeniyle basına açıklama yapmak zorunda kaldığını söylemişti. İçişleri Bakanlığı bahse konu teftiş raporlarının 13’ünü geçtiğimiz perşembe günü yayımladı ancak Neal’in kovulmasına neden olan ve özel jetlerle London City Havaalanına gelenlerin önemli bir kısmının güvenlik kontrollerinden geçmediğinin açıklandığı sivil havacılık ile ilgili teftiş raporu bunların arasında yer almıyor.Raporda refakatsiz çocuk sığınmacıların kaldıkları otellerde çalışan personelin daha önce herhangi bir suça karışıp karışmadıklarına dair adli sicil kontrollerinin (Disclosure and Barring Service checks-DBS) yapılmadığına dikkat çekiliyor. Raporda en dikkat çeken kısım ise kayıp çocuklar. Raporda Temmuz 2021 ile 8 Eylül 2023 arasındaki dönemde otellerde kalırken kaybolan çocukların 147’sinden hâlâ haber alınamadığı ifade ediliyor. Belgede yer alan bir tablodan anlaşıldığı kadarıyla 1 Eylül 2022-31 Ağustos 2023 döneminde kaybolan refakatsiz sığınmacı çocuklar arasında Türkiye vatandaşları da var.Refakatsiz sığınmacı çocuklar konusu daha önce parlamentoda da gündeme gelmiş ve Başbakan Rishi Sunak’a söz konusu çocukların güvenliğinin sağlanması konusunda çağrı yapılmıştı. Sunak bunun yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğunu söyleyerek konuyu geçiştirmişti. Devamında Guardian gazetesi otellerde kalırken kaybolan refakatsiz çocukların büyük kısmının organize suç örgütlerinin eline düştüğü yazmıştı.Raporların yayımlanmasının göç ve iltica verilerinin açıklandığı güne denk getirilmesinin İngiltere hükümetinin göç politikasına dönük eleştirileri azaltmaya dönük kasıtlı bir tercihi olduğuna dair eleştiriler var. Ayrıca raporların “tesadüfen” tam da çok dikkatle izlenen Rochdale ara seçiminin arifesinde ve Sarah Everard cinayetiyle ilgili uzun zamandır beklenen raporun yayımlanmasından sadece birkaç saat sonra paylaşıldığına da dikkat çekiliyor. İşçi Partisinden Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper, hükümetin “utanç verici haberlerin dikkat çekmeden arada kaynaması için” böyle yaptığını söyledi.