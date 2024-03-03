Samanyolu Haber /Dünya / Yapay zeka hem polis hem bilirkişi oldu /03 Mart 2024 00:04

Yapay zeka hem polis hem bilirkişi oldu

Almanya Frankfurt’ta park halinde ve sürücüsü içinde olmayan bir araç, kendisine çarpan başka bir aracın tüm fotoğraflarını çekti, olay anını raporladı. Ayrıca, kaza hem sürücüye hem de aracın alındığı firmaya bildirildi.

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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre otomobil endüstrisindeki otomasyon ve yapay zeka sınırları zorluyor. Almanya Frankfurt Münchener Str.‘de geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.24 sıralarında, park halinde olan araca, bir kadının kullandığı araç geri geri giderken çarptı.

Çarpma anında sürücüsü içinde olmayan araçta yapay zeka devreye girdi ve geri gelen aracın çarpma anını, çarpmadan sonra çarpan aracın plakasını, aracın uzaklaşmaya çalıştığı anın görüntüsünü, aracın 360 derece çevresinin fotoğrafını çekip video kaydı yaptı. Kazanın ardından, olay hem sürücüye, hem de aracın alındığı firmaya bildirildi.

POLİSİN YERİNE RAPOR TUTTU

Olaydan habersiz sürücü arabasını çalıştırdığında, "Arabanız size bir çarpmayı kaydetti. 29.02.2024 günü saat 15.24’teki olayda hasar olup olmadığını lütfen kontrol edin. Fotoğraflar araçtaki ilgili birime kaydedilmiştir" yazısıyla karşılaştı.

Çarpan aracın olay yerinde olduğunu gören sürücü polis çağırdı. Frankfurt Polisi, "Büyük hasar görülmüyor, rapor yazamayız. Anlaşın" deyip gitti.

Arabanın tuttuğu raporla servise giden sürücüye, aracın kaydettiği bilgilerin yeterli olduğu ve tüm masrafların karşı tarafın sigortası tarafından ödeneceği belirtildi.
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