Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye karşıtı senatörün yargılandığı davada kritik gelişme /02 Mart 2024 23:28

Türkiye karşıtı senatörün yargılandığı davada kritik gelişme

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD Senatörü Bob Menendez'in yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Senatörle birlikte yargılanan sanık, yöneltilen suçlamaları kabul etti.

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ABD Senatörü Bob Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanıklardan Jose Uribe’nin hakkındaki suçlamaları ve federal savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Mahkemeye sunulan yeni belgelerde, Uribe’nin, davadaki kendisine yöneltilen 7 suçlamayı kabul ettiği aktarıldı.

Federal savcılarla vardığı anlaşma sonucu Uribe’nin, Menendez’in rüşvet ve yolsuzlukla yargılandığı davada ifade vermek ve yetkililerle iş birliği yapmak için imza attığı ifade edildi.

"İYİ BİR HABER DEĞİL"

Uribe, Menendez ve eşi Nadine ile diğer 2 iş insanıyla yargılandığı davada, suçunu kabul eden ilk sanık olurken; Uribe'nin savcılarla vardığı anlaşmanın, "hakkındaki suçlamaların tümünü reddeden Senatör Menendez için iyi bir haber olmadığı" değerlendirmesi yapıldı.

Menendez ve diğer sanıkların yargılanmasına mayısta başlanacak. Savunma anlaşması gereği Uribe’nin cezası da 14 Haziran’da yapılacak duruşmada belli olacak.

MENENDEZ VE EŞİ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ne 22 Eylül'de sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.

Menendez ve eşinin yanı sıra suçlamalarla bağlantılı Mısırlı iş insanı Wael Hana, New Jerseyli iş insanları Fred Daibes ve Jose Uribe de iddianamede sanık olarak yer almıştı.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hakkındaki ilk iddianame genişletilmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.
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