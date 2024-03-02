Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partili adayın adaylığı düşürüldü /02 Mart 2024 23:15

İYİ Partili adayın adaylığı düşürüldü

İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Şeref Menteşe, Tokat Seçim Kurulu tarafından gönderilen adaylığının düştüğü kararının kendisine ulaştığını duyurdu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Şeref Menteşe'nin adaylığı düşürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Menteşe kararın Tokat Seçim Kurulu tarafından tarafına iletildiğini duyurdu.

Menteşe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu akşam saat 17.30 itibarı ile İyi Parti Tokat Belediye Başkanı adaylığımızın seçim kurulu kararı ile düşürüldüğü bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Adaylığımızın açıklandığı gün itibarı ile bizimle birlikte gece gündüz çalışan teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bizi büyük bir muhabbetle bağrına basan hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim."
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