IJA buluşması başladı: Sürgün gazeteciler canlı yayında anlatıyor

IJA sürgündeki gazetecilerin kurduğu çok sayıda üyesi olan ve dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren bir gazetecilik platformu. Özellikle Türkiye’deki medyaya baskının dünyaya anlatılması ve hak ihlallerinin duyurulması adına önemli faaliyetlere imza atıyor. IJA, Almanya’da düzenlediği gecede hem yeni projelerini anlatıyor hem de başarılı gazeteci ve yayıncıların, okuyucu ve takipçileri ile buluşmasını sağlıyor.





Bold Medya'da yer alan habere göre Uluslararası Gazeteciler Derneği (IJA), çok önemli bir buluşmada gazeteciler ile takipçilerini buluşturuyor.Dünyanın dört bir yanından bütün zorluklara ve baskılara rağmen sürgündeki gazeteciler Türkiye’de yaşananları dünyaya anlatmaya devam ediyor. IJA’ya üye gazeteciler ile okurlar Almanya’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. YouTube üzerinden yapılan yayın 42 ülkeden takip ediliyor.Gazeteciler Kerim Balcı, Cevheri Güven, Erkam Tufan Avtav, Abdullah Abdulkadiroğlu, avukat Nurullah Albayrak, Boldmedya Geney Yayın Yönetmeni Bedrettin Uğur Almanya’daki IJA buluşmasına katılıyor.IJA yayınına gazeteciler Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan, Metin Yıkar ABD’den, İngiltere’den Tarık Toros, Mehmet Özdemir, Necdet Çelik, Stockholm’den Bülent Korucu, Levent Kenez, Bülent Ceyhan, Kanada’dan Kemal Gülen ise canlı yayına bağlanıyor.Yayına katılan gazeteci Cevheri Güven, “Sürgün gazeteciler her türlü zorluğa rağmen işini yapmaya devam ediyor. Bu önemli gecede şimdiye kadar gazeteciliğe devam etmek için desteklerini hiç esirgemeyen insanlarla buluşacağız. Yeni yaptığımız projelere önemli bir destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.Adem Yavuz Arslan ise, “Haberimiz sadece iktidarı değil sözde muhaliflerin de canını sıktı. Sürgün gazeteciler her türlü zorluğa rağmen işini yapmaya devam ediyor. Türkiye’deki zulmü sürgündeki gazeteciler olarak her platformda anlatıyoruz, Söyleyecek çok sözümüz var.” dedi.Kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici de şunları söyledi: ABD kongresinde Türkiye’deki insan hakkı ihlallerini ve özgür basına yönelik baskıyı anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz. Gazetelerimiz elimizden alınsa da doğruları söyleme devam ettik.”