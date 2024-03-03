Reklam AKP'ye, fatura CHP'ye

BirGün'de yer alan habere göre İstanbul Sultangazi'de CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam billboardlarına AKP İstanbul Adayı Murat Kurum ile AKP Sultangazi Adayı Abdurrahman Dursun'un afişleri asıldı.



CHP üyesi Av. Şeyda Keçeci, gönüllü olarak Sultangazi’deki çalışmalara destek verdiğini belirterek şu bilgileri verdi:



"Uğur Mumcu Mahallesi Onur Market arkasında yer alan 2 adet billboard, 1-3 Mart'ta CHP’nin kullanımına tahsis edilmiştir. Buna rağmen AKP adaylarının fotoğrafları, ödemesini yaptığımız ve her türlü resmi prosedürü tamamladığımız halde kullanmaktadır."