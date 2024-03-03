Samanyolu Haber /Gündem / 81 ilde Çember operasyonu: 3 bin 765 firari yakalandı /03 Mart 2024 10:16

81 ilde Çember operasyonu: 3 bin 765 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen Çember-13 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Firari Suçlular için Çember Daralıyor. Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 3730 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-13” operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: Hırsızlıktan 588 şahıs, Dolandırıcılıktan 282 şahıs, Yağmadan 119 şahıs, Adam Öldürmeden 38 şahıs, Cinsel Suçlardan 87 şahıs, Narkotik suçlarından 678 şahıs, Terörden 40 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3765 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.
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