Samanyolu Haber /Gündem / AKP 8 şehri muhalefetten alacağını düşünüyor: İşte o iller! /03 Mart 2024 10:21

AKP 8 şehri muhalefetten alacağını düşünüyor: İşte o iller!

31 Mart yerel seçimlerine bir aydan az bir süre kaldı. İktidar partisi mevcut belediyelerine ek olarak muhalefetin elinde bulunan bazı belediyeleri de kazanmak istiyor.

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Yaklaşan seçimlerde İstanbul kadar sonucu merak edilen birçok il var. Manisa, Balıkesir, Bursa, Ordu, Antalya, Eskişehir sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan kulis bilgisine göre, AKP'lilere 31 Mart seçimlerinde mevcut belediyelerin yeniden kazanılmasını sürpriz olarak görmüyor. 

Ana hedef İstanbul’u yeniden kazanmak ama mevcut belediyelerin üzerine ayrıca CHP’li belediye başkanlarınca yönetilen Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik ve Bolu’nun da eklenebileceği hesabı yapılıyor.

31 Mart 2019 seçimlerinde HDP’nin kazandığı ama kayyım atanan Siirt’in de AKP tarafından kazanılma olasılığından bahsediliyor. Bu durumda AKP kulislerine göre seçimde mevcut belediyelere 8 belediye daha eklenmiş olacak.
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