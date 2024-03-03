Samanyolu Haber /Gündem / Ligde nefesler tutuldu: GS-BJK oynuyor, FB takip ediyor /03 Mart 2024 10:27

Ligde nefesler tutuldu: GS-BJK oynuyor, FB takip ediyor

Beşiktaş ve Galatasaray, bugün saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

SHABER3.COM

Türk futbolunun iki önemli takımı Beşiktaş ve Galatasaray, 355. randevusuna çıkıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sebebiyle maçın skoru merakla bekleniyor.

Süper Lig’in 28. Haftasında oynanacak dev derbi, Tüpraş Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Diğer yandan Galatasaray'ın hemen peşinde olan ve şampiyonluk yarışının bu yılki favorilerinden olan Fenerbahçe ise maçın sonucu en çok merak eden takım.
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