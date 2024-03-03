En iyi 100 tatlı listesi açıklandı: İlk sıradaki Türk tatlısı ne baklava, ne künefe!

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi tatlılarını sıraladı.







Listede 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada ise Antep baklavası yer aldı. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma kendine yer buldu.







Listede 29'uncu sırada ise baklava yer aldı. 46'ncı sıraya irmik helvası, 51'inci sıraya kazandibi, 52'nci sıraya ise fırın sütlaç geldi.







1. Makroud el louse



Badem, yumurta, şeker ve portakal suyu içeren makroud el louise Cezayir'e ait bir kurabiye çeşididir. Hafifçe kızarana kadar pişirilen bu kurabiyeler, tamamen kaplanmaları için pudra şekerine atılır.







2. Pastel de nata



Pastel de nata, dünya çapında popüler olan geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır. En iyi sonuç için dolgunun çok tatlı olmaması, limon veya vanilya aroması içermemesi gerektiğine inanılıyor. Bunun yerine tartlara tarçın serpilmeli ve ideal olarak bir fincan kahve ile servis edilmeli.







3. Pastel de Belém



Pastel de Belém, geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır ve ünlü pastel de nata'nın öncüsüdür. Turtalar, süt, yumurta, şeker, limon ve tarçın karışımıyla doldurulmuş bir hamur işi kabuğundan yapılır.







Pastel de Belém'in ilk tarifi, Jerónimos manastırının rahipleri tarafından üretildiği 1837 yılına kadar uzanıyor.





4. Petticoat Tails



Petticoat Tails, bu tatlı, tereyağlı kurabiye bisküvilerine özellikle düşkün olduğu söylenen İskoç Kraliçesi Mary'ninki de dahil olmak üzere, 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmış Petticoat Tailsleri yaratmak için kullanılan kumaş parçalarına benzeyerek kendine özgü adını ve ayırt edici şeklini kazandı.







Bununla birlikte, başka bir teori, adlarının küçük bisküviler için kullanılan eski Fransızca terim olan petits cotés'den türetilmiş olabileceğini iddia ediyor.





5. Clotted Cream Ice Cream



Birleşik Krallık'taki süpermarketlerde satılmasına rağmen Cornwall ile ilişkilendirilen geleneksel bir İngiliz dondurmasıdır. Bu dondurma Cornish tam yağlı süt, yumurta ve kaymak ile yapılır. Cornish pıhtı kremanın kullanılması, dondurmaya eşsiz bir tat ve kadifemsi bir kıvam kazandırır.







6. Tiramisu



Mascarpone kreması ile kaplanmış kahveye batırılmış kedi parmaklarından oluşan bu tatlı, İtalyan tatlıları arasında ikonik bir konuma sahiptir. Adı, kelimenin tam anlamıyla beni al anlamına gelen ve şeker, likör ve kahvenin canlandırıcı etkilerine atıfta bulunan İtalyanca bir ifade olan tirami sù ifadesinden kaynaklanmaktadır.







7. Krep



Bu ince krepler buğday unuyla yapılır ve kökenleri Fransa'nın Brittany bölgesinden gelir. Fransız mutfağının temel yemeği ve ulusal yemeği olmasına rağmen krepler o kadar popüler ki, beyaz buğday ununun uygun fiyatlı hale geldiği 20. yüzyılın başından bu yana dünya çapında yayıldı.







8. Krem Brüle



Bu geleneksel yumurta muhallebi tatlısı, sert, yanmış, şekerleme kabuğu ile yumurta sarısı, krema, şeker ve vanilyadan oluşur. Kombinasyon pişirilir, kalıplara aktarılır, benmari usulü haşlanır ve ardından iyice soğutulur. Soğutulmuş muhallebi tipik olarak geniş, düz tabaklara konur ve daha sonra pürmüz ile karamelize edilen kahverengi şekerle kaplanır.







9. Maraş dondurması



Dondurmanın Maraş şehrinden geldiğine inanılır - bu nedenle adı - ve onu diğer çeşitlerden gerçekten ayıran şey, erimeye karşı direnci ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur. Bu nitelikler, temel süt ve şeker karışımına iki koyulaştırıcı madde eklenerek sağlanır: Sakız reçinesi olarak da bilinen Arap sakızı ve eski mor orkidenin kökünden yapılan bir tür un olan salep.







10. Dulce de leche



Dulce de leche, Arjantin ve Uruguay'dan gelen bir tür yoğunlaştırılmış süt tatlısıdır. Geleneksel olarak, tatlandırılmış inek sütünün karamelleşene ve kalın, sürülecek kıvama gelene kadar ısıtılmasıyla yapılır.

