Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanından seçim sonrası için flaş iddia: "IMF'ten başka yol kalmadı!" /03 Mart 2024 10:48

Uzmanından seçim sonrası için flaş iddia: "IMF'ten başka yol kalmadı!"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Babuşcu, "IMF geliyor mu?" diye sordu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel ekonomik görünümün yanı sıra gündemde yer alan eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konularını değerlendirdik. Ayrıca gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk."
 
"IMF GELİYOR MU?"
Şimşek'in paylaşımı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "IMF geliyor mu?" diyerek, dikkat çeken bir iddiayı öne sürdü.

Babuşcu, "G20 toplantısında Yellen ile Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan görüştü. ABD Hazine Bakanlığı sonrasında şu açıklamayı yaptı: 'Görüşmede enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi' tartışıldı. Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek mi istendi?" dedi.

"IMF'DEN BAŞKA YOL KALMADI"
Paylaşımının devamında Babuşcu, "Körfez Ülkeleri, ABD ve Avrupalı yatırımcılar gelmeyince, seçim sonrası IMF'den başka yol kalmadı" ifadelerini kullandı.

"GÖLGE IMF PROGRAMIDIR"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı değerlendirmeye ilişkin Gerçek Gündem'e konuşan Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, "Gölge IMF'nin programıdır" demişti.
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
IMF iddiaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır" denildi.

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