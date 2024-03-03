130 kişiye intihar etmeleri için zehir satan kişinin kimliği belirlendi

İngiltere'de en az 130 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen zehri satan bir Ukraynalının kimliği tespit edildi. İntiharı teşvik eden bir internet sitesinde reklamını yapan Leonid Zakutenko, alıcı rolündeki bir muhabire İngiltere'ye haftada beş koli gönderdiğini söyledi. BBC, Zakutenko'nun Kiev'deki evine kadar izini sürdü ve iddiaları yüz yüze kendisine yöneltti. Zakutenko ölümcül kimyasalı sattığını reddetti.







Ancak yapılan araştırma, bu maddeyi yıllardır tedarik ettiğini ortaya çıkardı. Söz konusu kimyasal, İngiltere'de meşru bir amaç için kullanan şirketlere yasal olarak satılabiliyor. Tedarikçiler, maddenin ne için kullanılacağına dair temel kontrolleri yapmadan müşterilere satış yapamıyor. Kimyasal, küçük dozlarda bile yutulması halinde ölümcül olabiliyor.





54 YAŞINDAKİ İKİZ KARDEŞLER ÖLMÜŞTÜ: 'AŞAĞILIK VE KÖTÜ BİR İNSAN'

Geçen yıl Londra'da ölen 54 yaşındaki ikiz kız kardeşler Linda ve Sarah, kimyasalı, bilinen bir intihar forumunda Ukraynalı satıcıdan temin etmişti.







Kardeşlerin ailesi, Zakutenko için "aşağılık ve kötü bir insan" ifadesini kullandı. Kız kardeşleri Helen Kite göre Linda, "birkaç pound karşılığında 'ölüm kitine' kolayca" erişebilmişti.





Kite, kız kardeşlerinin ve diğer pek çok kişinin kimyasala erişimini engellemek için yetkililerin harekete geçmemesinin "ulusal bir utanç" olduğunu söyledi.





Zakutenko'nun sattığı kimyasal madde Linda'nın kullandığı forumda açıkça tartışılıyor ve üyeler birbirlerine bu maddenin nasıl satın alınacağı ve kullanılacağı konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Londra Queen Mary Üniversitesi'nde farmakoloji uzmanı Profesör Amrita Ahluwalia'ya göre kimyasal, 2019'dan bu yana İngiltere'de 130'dan fazla ölümle bağlantılı olabilir.





Ahluwalia, patologlardan ve polisten kendisine gönderilen, hayatını kaybetmiş kişilerden alınan kan ve diğer örnekleri analiz etti. 187 testin yüzde 71'inde bu kimyasalın yüksek oranda bulunduğunu tespit etti; bu da en az 133 kişinin bu kimyasalın yutulması sonucu ölmüş olabileceğini gösteriyor. Ahluwalia'ya göre "ne için kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, sorunların tam olarak araştırılması, kullanımının amacına uygun olması için düzenleme yapılması" gerekiyor.





40 ÜLKEYE SATMIŞ

Geçen yıl tutuklanan ve şu anda 14 cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olan Kanadalı Kenneth Law da aynı maddeyi tedarik ediyordu. Law'un kimyasal maddeyi dünya çapında 40 ülkedeki alıcılara 1.200'den fazla kez sattığı ve İngiltere'de en az 93 ölümle bağlantılı olduğu düşünülüyor.





BBC araştırması Zakutenko'nun aynı kimyasalı en az Kasım 2020'den beri sattığını ortaya çıkardı. Hatta Law ile aynı intihar forumunda kısa bir süre kendi reklamını yapmıştı. Forumun kullanıcıları mesaj yoluyla Zakutenko'nun iletişim bilgilerini iletti.





Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir sitedeki küçük bir dairede yaşıyordu. BBC, paketlerini gönderdiği postanenin önünde ona iddialarımızı yöneltip hayatlarına son vermek isteyen insanlara neden zehirli bir kimyasal gönderdiğini sordu. Bunun "yalan" olduğunu söyleyip uzaklaşmaya çalıştı. O gün sipariş veren BBC, kolilerden en az birinin kimyasal madde içerdiğini aktardı.





YETKİLİLER 2020'DEN BERİ HABERDAR

David Parfett'in 22 yaşındaki oğlu Tom da aynı kimyasalı Kenneth Law'dan satın almış ve Ekim 2021'de yaşamına bununla son vermişti. Parfett şimdi intihar forumunun kapatılması ve Zakutenko gibi satıcıların durdurulması için kampanya yürütüyor. İngiliz yetkililer, en az Eylül 2020'den beri bu kimyasaldan ve çevrimiçi ticaretten haberdar.





O tarihten bu yana İngiltere'deki adli tabipler en az beş kez farklı devlet dairelerine yazı yazarak kimyasal madde ve intihar forumu hakkında harekete geçilmesini tavsiye etti. Parfett, Aralık 2023'te Zakutenko'dan bir sevkiyat satın aldı; yetkililerin paketi durdurup durdurmayacağını görmek için sistemi test etmek istiyordu. Siparişi verdikten birkaç gün sonra polisten bir "sağlık kontrolü" uyarısı almış, ancak kimyasal madde yine de haftalar içinde eline ulaşmıştı.





Parfett, "Bugün ölümlerin sayısı hakkında bildiklerimiz ortadayken bunun gerçekleştiğine hala inanamıyorum" diyor. Parfett ve Kite, yakınları Tom ve Linda'nın kimyasal maddeyi öğrendikleri foruma karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulunuyor.





Kite siteyi, "yetkililer tarafından engellenmeden en savunmasız kişileri hedef alan ve geride kalanlar için tarifsiz acıya neden olan bir iğrençlik" olarak tanımladı.





Hükümet, geçen yıl yasalaşan yeni Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın bu tür forumlara erişimi kısıtlamaya yardımcı olacağını söylüyor.