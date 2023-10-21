Samanyolu Haber /Dünya / İsrail saat verdi: Refah Sınır Kapısı açılıyor /21 Ekim 2023 09:35

İsrail saat verdi: Refah Sınır Kapısı açılıyor

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın yerel saatle 10.00’da açılacağına dair bilgi alındığı belirtildi.

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Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın bugün açılması bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze’den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır’a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır’daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı.

Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.
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