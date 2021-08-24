Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı /24 Ağustos 2021 09:18

İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi.

SHABER3.COM

Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait 3 noktayı hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıların Gazzeden gönderilen yanıcı balonlara cevap olarak düzenlendiği belirtildi. Orduya göre pazartesi günü içerisinde gönderilen yanıcı balonlar İsrail'in sınıra yakın bölgelerinde en az 9 çalı yangınının başlamasına neden oldu.

Ordu operasyonda bir silah fabrikası, bir yer altı tünelinin girişi ve yeraltı roket fırlatma rampasının vurulduğunu söyledi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı. AFP'ye konuşan güvenli kaynakları ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı Sonraki Haber >>

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:01:41