İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı

Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait 3 noktayı hedef aldı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıların Gazzeden gönderilen yanıcı balonlara cevap olarak düzenlendiği belirtildi. Orduya göre pazartesi günü içerisinde gönderilen yanıcı balonlar İsrail'in sınıra yakın bölgelerinde en az 9 çalı yangınının başlamasına neden oldu.



Ordu operasyonda bir silah fabrikası, bir yer altı tünelinin girişi ve yeraltı roket fırlatma rampasının vurulduğunu söyledi



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı. AFP'ye konuşan güvenli kaynakları ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.