Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı /28 Ekim 2023 18:59

İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye’de bulunan diplomatlarını geri çağırdıklarını ve Tel Aviv'in Ankara ile ilişkilerin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi. Cohen'in açıklaması, Erdoğan'ın İsrail'e yönelttiği sert eleştirilerin ardından geldi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Türkiye’den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye’deki diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim” diye yazdı.

ERDOĞAN'IN İFADELERİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşmada Hamas'ın terör örgütü olmadığı görüşünü dile getirmiş, İsrail'den art arda tepkiler gelmişti.

Erdoğan bugün de İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e sert eleştiriler yöneltmişti. “İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün” diyen Erdoğan, İsrail’in savaş suçlusu ilan edileceğini söylemişti. Erdoğan, “Bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Cohen’in açıklaması, Erdoğan’ın bu ifadeleri kullanmasından kısa bir süre sonra geldi.
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