Madeni 5 lira tedavüle çıkıyor: Sırada kağıt 500 lira var













100. yıl temalı “5 Türk lirası” tedavül hatıra paranın iç göbeğinde “Türkiye Yüzyılı” logosu kullanıldı. Logonun üzerinde “5” ibaresi, alt kısmında ise “Türk lirası” ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli “Selçuklu yıldızı” motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.





Uzmanlar Türk lirasında meydana gelen değer kayıpları sonrasında 500 ve 100 lira kağıt paranın yanı sıra madeni 5 ve 10 lira paraların basılmasının zorunlu olduğu konusunda açıklama yapıyordu. Bakanlık Cumhuriyetin 100. yılı gerekçesiyle madeni 5 liraları tedavüle sürerken, diğer paraların da yakın bir gelecekte basılması bekleniyor.





Türk lirasında yaşanan büyük değer kayıplarının ardından uzmanların uyarılarına rağmen 5 lira madeni para ve 500 lira basma konusunda direnen bakanlık yarın madeni 5 liranın tedavüle çıkacağını duyurdu.Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.Yarın tedavüle verilecek “5 Türk lirası” madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda “?”, sağında ise “TC” sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı “2023” tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.Açıklamada, “Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır.” ifadeleri de yer aldı.En büyük para olan 200 TL banknotun piyasaya çıktığı Ocak 2009’da 200 TL ile 131 dolar alınırken bu rakam şimdi 7 doların altına geriledi. Ocak 2009’da 200 TL ile 84 litre motorin alınırken bu rakam bugün 5 litreye indi.