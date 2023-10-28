Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan’da maden faciası: Ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi /28 Ekim 2023 18:20

Kazakistan’da maden faciası: Ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Kazakistan’ın Kostenko madeninde çıkan yangında hayatını kaybeden madencilerin sayısı 32 kişiye yükseldi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com Moskova

ArcelorMittal Temirtau şirketi tarafından yapılan açıklamada, şu anda madende 23 kurtarıcı çalışıyor. 252 madenciden 208'i yüzeye çıkarıldı, 18'i tıbbi yardım alıyor. Kostenko madenindeki olay Cumartesi sabahı erken saatlerde yaşandı.
Madende gaz-metan karışımından kaynaklı bir patlama oldu ve yangın çıktı.

Başsavcılık, sorumlular hakkında madencilik veya inşaat çalışmaları sırasında güvenlik kurallarının ihlalinden soruşturma başlattı.
Kazak yetkililer madenin devlet mülkiyetine geçeceğini duyurdu. Aynı zamanda hükümet, madenin yabancı bir yatırımcıya devredilmesi olasılığına ilişkin ortaya çıkan bilgileri kategorik olarak yalanladı.

Kurtarma ekipleri kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in basın servisi, hükümete mağdurların ailelerine gerekli her türlü yardımın sağlanması talimatını verdi.

ArcelorMittal Temirtau JSC tesislerinde yaşanan kazanın ardından devlet başkanı, hükümete şirketle yatırım işbirliğini durdurma talimatı verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kazakistan’da maden faciası: Ölenlerin sayısı 32'ye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:33:19