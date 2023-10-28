Kazakistan’da maden faciası: Ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Samanyoluhaber.com Moskova







ArcelorMittal Temirtau şirketi tarafından yapılan açıklamada, şu anda madende 23 kurtarıcı çalışıyor. 252 madenciden 208'i yüzeye çıkarıldı, 18'i tıbbi yardım alıyor. Kostenko madenindeki olay Cumartesi sabahı erken saatlerde yaşandı.

Madende gaz-metan karışımından kaynaklı bir patlama oldu ve yangın çıktı.Başsavcılık, sorumlular hakkında madencilik veya inşaat çalışmaları sırasında güvenlik kurallarının ihlalinden soruşturma başlattı.Kazak yetkililer madenin devlet mülkiyetine geçeceğini duyurdu. Aynı zamanda hükümet, madenin yabancı bir yatırımcıya devredilmesi olasılığına ilişkin ortaya çıkan bilgileri kategorik olarak yalanladı.Kurtarma ekipleri kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in basın servisi, hükümete mağdurların ailelerine gerekli her türlü yardımın sağlanması talimatını verdi.ArcelorMittal Temirtau JSC tesislerinde yaşanan kazanın ardından devlet başkanı, hükümete şirketle yatırım işbirliğini durdurma talimatı verdi.