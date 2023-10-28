Polis AYM kararı dinlemiyor: Cumartesi Anneleri/İnsanları 970'inci haftada da gözaltına alındı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumartesi Anneleri/İnsanları, Galatasaray Meydanı’na çıkmak isterken, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen 29’uncu kez gözaltına alındı.



Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eylemlerinin 970’inci haftasında Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen kayıp yakınları ve hak savunucularının gözaltına alındığı belirtildi.



Gözaltına alınanların isimleri ise şöyle:



İkbal Eren



Ali Ocak



Besna Tosun



İrfan Bilgin



Hüseyin Ocak



Gülseren Yoleri



Oya Ersoy



Leman Yurtsever



Ümit Efe



Nazım Dikbaş



Ayşegül Devecioğlu



Murat Çelik



İsmail Yücel



Davut Arslan



Doğan Özkan



Seyit Doğan



Salim Derelioğlu



Hüseyin Aygül



Taylan Bekin



Sevim Sancaktar



Begali Kurnaz



Selim Kara



Mikail Kara



Salih Zeki Tombak



Bedahet Tosun



Hüseyin Doğan



Arda İlaldı