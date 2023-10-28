Samanyolu Haber /Dünya / Gazze’de ateşkes isteyen yüzlerce Amerikalı Yahudi gözaltına alındı /28 Ekim 2023 17:58

Gazze’de ateşkes isteyen yüzlerce Amerikalı Yahudi gözaltına alındı

Gazze’deki acil durum nedeniyle New York’taki tarihi tren garı Grand Central’da oturma eylemi yapan barış yanlısı Amerikalı Yahudilerden yüzlercesi polis tarafından gözaltına alındı.

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“Barış için Yahudi Sesi” (JVP), New York’un en büyük tren istasyonu Grand Central’in ana yolcu salonunu işgal etti. Gazze’de ateşkes isteyen, oturma eylemi yapıp, “Silahlara, savaşlara hayır. Ateşkes istiyoruz” sloganları atan barış yanlısı Amerikalı Yahudilerden yüzlerce kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ADIMIZA SOYKIRIM YAPILMASINI İSTEMİYORUZ

Siyah tişört giyen yüzlerce Yahudi, “Filistin özgür olmalı”, “Ateşkes, hemen şimdi”, “Hemen ateşkes talebiyle Grand Central’i ele geçir”, “Tarihin doğru tarafında bizimle olun” yazan dövizler taşıdı. Yahudiler, Gazze için “acil ateşkes” talebiyle düzenledikleri protesto eyleminde “Adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz”, “Hemen ateşkes” şeklinde slogan attı.

KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDILAR

IfNotNow grubunun X platformundaki paylaşımında da, “İsrail hükumeti Gazze halkını karanlıkta açlıktan öldürürken, bombalarken ve işgal ederken, önümüzdeki günlerde ve haftalarda gerçekleştireceğimiz eylemler yaşamlarımızı belirleyecek” ifadelerine yer verildi. Eylemin ardından polis, yüzlerce barış yanlısı Yahudi’yi kelepçeleyerek gözaltına aldı.
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