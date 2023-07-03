İsrail'den Batı Şeria'da son yılların en büyük saldırısı

İsrail ordusu ise insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı saldırılarda "Filistinli militanları" hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, "Gece boyunca Cenin'de 7 Filistinli militan etkisiz hale getirildi" denildi.







Yetkili 15-20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.





"Durumu yakından takip ettiklerini" belirten Beyaz Saray Sözcüsü, "İsrail'in güvenliğini ve halkını Hamas, İslami Cihat ve diğer terörist gruplaraa karşı savunma hakkını destekliyoruz" dedi.





Ne oldu?



İsrail, sabah erken saatlerde 0,42 kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'nın merkezindeki bir apartmana İHA saldırısı düzenledi.



İsrail ordusuna göre bu daire, Hamas ve İslami Cihad gibi örgütlerden oluşan Cenin Tugayları için "ortak operasyonel komuta merkezi" olarak kullanılıyordu.



Bir askeri sözcü, Cenin'in Filistinli savaşçılar için "güvenli bir sığınak" olarak hareket etmesini önlemeye odaklanan bir "terörle mücadele operasyonu" yaptıklarını söyledi.





Cenin Tugayları ise bir açıklama yaparak, "İşgal [İsrail] güçleriyle son nefesimize ve mermimize kadar savaşacağız ve tüm gruplar ve askeri oluşumlarla birlik halinde çalışıyoruz" dedi.



Kamp sakinlerinden Ahmed Zaki BBC'ye yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna ait araçların birkaç koldan kampın dış mahallelerine girdiğini" söyledi.



Reuters haber ajansına konuşan Filistinli ambulans şoförü Khaled Alahmad ise "Mülteci kampında yaşananlar gerçek bir savaş" dedi.



Alahmad, "Havadan kampı hedef alan saldırılar oldu, her seferinde yaklaşık 5-7 ambulansla gidiyoruz ve yaralılarla dolu olarak geri dönüyoruz" diye konuştu.





Son aylarda Batı Şeria'da şiddet tırmandı. 20 Haziran'da İsrail Cenin'de düzenlediği helikopterli saldırıda 7 Filistinli öldürüldü.



Ertesi gün iki silahlı Hamas üyesi, Cenin'in güneyinde dört İsrailliyi öldürdü. Ardından Ramallah kenti yakınlarındaki Turmusaya bölgesinde yüzlerce Yahudi yerleşimcinin evleri ve araçları ateşe verdiği saldırıda bir Filistinli vurularak öldürüldü.



İsrail, Batı Şeria'yı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal etmişti.



Doğu Kudüs dışında bu bölgede 490 bin Yahudi yerleşimci uluslararası hukuka aykırı şekilde yerleşmiş durumda.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi yerleşimlerinin "güçlendirilmesini" vadediyor.



Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü, İsrail'in saldırısı için "savunmasız halkımıza karşı işlenmiş yeni bir savaş suçu" dedi.Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyye de, "Şu an yaşanmakta olan, işgalci rejimin Cenin Mülteci Kampı'nı ortadan kaldırıp halkı tehcir etme girişimidir" diye konuştu.Iştiyye, İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda ise yerel bir militan grup tarafından kullanılan bir komuta merkezini hedef aldığını savunuyor.İngiliz Guardian gazetesine göre İsrail, saldırısı öncesi Beyaz Saray'ı bilgilendirdi.Cenin'den gelen görüntülerde, silahlı çatışmaların sabaha kadar sürdüğü, sokaklarda silahlı ve maskeli Filistinli savaşçıların görüldüğü gözüküyor.İsrail, son bir yılda birçok kez Cenin'den saldırılar düzenlendiği gerekçesiyle bölgeyi hedef aldı.İsrail ordusundan bir yetkili Cenin mülteci kampını "işgal etme veya bölgede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını", ancak operasyonunun birkaç gün devam edebileceğini söyledi.Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas, İsrail'in ileri gitmesi ve Cenin'deki "saldırılarını sürdürmesi" halinde "müdahaleye hazır olduğunu" açıkladı.ABD yönetimi ise İsrail'in "kendisini savunm hakkı" olduğunu belirterek desteğini ifade etti.