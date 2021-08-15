Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den Türkiye'ye yardım teklifi /15 Ağustos 2021 22:18

İsrail'den Türkiye'ye yardım teklifi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, sosyal emdya üzerinden yaptığı duyuruda "İsrail Savunma Güçleri aracılığıyla Türk Savunma Ataşesi ve Türk Savunma Bakanlığı'na ulaştım ve Türkiye'ye bir İç Cephe Komutanlığı (Homefront Command) heyeti göndermeyi teklif ettim." ifadelerini kullandığı belirtild.

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Karadeniz'de yaşanan ve onlarca insanın hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle Türkiye'ye yardım etmek için heyet gönderme teklifinde bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. 

Gantz'ın yaptığı paylaşım şöyle: 

"İsrail Savunma Güçleri aracılığıyla Türk Savunma Ataşesi ve Türk Savunma Bakanlığı'na ulaştım ve Türkiye'ye bir İç Cephe Komutanlığı (Homefront Command) heyeti göndermeyi teklif ettim. Heyet, şimdiden düzinelerce cana mal olan sel felaketine arama ve kurtarma yardımı sağlayacak."
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