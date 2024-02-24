Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'in bakanlık verilerinde ortaya çıktı: Türkiye, İsrail'e sebze-meyve ihracatında şampiyon! /24 Şubat 2024 15:52

İsrail'in bakanlık verilerinde ortaya çıktı: Türkiye, İsrail'e sebze-meyve ihracatında şampiyon!

Türkiye'nin İsrail'e meyve-sebze ihracatında lider ülke olduğu ortaya çıktı. Gerçek İsrail Tarım Bakanlığı'nın verileri incelendiğinde ortaya çıktı.

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Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail’i soykırımla suçlayan ve göstermelik boykotlarla gündeme gelen Türkiye’nin, İsrail’in Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre İsrail’e en çok sebze-meyve ihraç eden ülke olduğu ortaya çıktı. Türkiye’yi Ürdün takip etti.

Kudüs Haber Ağı’nın (QNN) incelediği verilere göre, Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye ve Ürdün, İsrail'e en fazla sebze ve meyve ihracatı yapan ülkeler listesinin başında geldi.

QNN’in paylaşımına göre, Türkiye’yi Ürdün, Hollanda, İtalya, Fransa ve Çin takip etti.
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