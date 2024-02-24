10 yıl sürecek Harry Potter dizisi: Yayın tarihi belli oldu!

JK Rowling'in ilk kitabı 1997 yılında yayınladığı ve kısa sürede en çok satan kitaplar arasına girip beyaz perdeye uyarlanarak tüm dünyada bir fenomen haline gelen seri dizi olarak yeniden hazırlanıyor.







Geçtiğimiz aylarda Harry Potter hayranlarının büyük bir heyecanla karşıladığı dizinin yayın tarihi de belli oldu.





Warner Bros, merakla beklenen Harry Potter uyarlamasının prömiyer tarihini 2026 olarak belirlediğini söyledi.





Variety'nin haberine göre; 23 Şubat Cuma günü Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav tarafından şirketin 4. çeyrek kazanç çağrısı sırasında Harry Potter dizisiyle ilgili de detayları paylaştı.