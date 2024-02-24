İmamoğlu ve Kurum arasında 'Kandil' polemiği: 'Öyle bir boğulacaklar ki...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih'te Fatih Trabzon Öğrenci Yurdu açılışına katıldı.







İmamoğlu, programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin "Murat Kurum'un 'İstanbul için Kandil ile uzlaşıldı' iddiası" ile ilgili sorusu üzerine, "Çok acemi bir arkadaşmış. Kendi mi söylüyor başkaları mı söyletiyor anlamadık. Allah akıl versin. Öyle bir boğulacaklar ki...İftira siyasetinde per perişan olacaklar" dedi.





Erzincan İliç'teki maden faciası üzerinden Kurum'a yönelik eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "ÇED raporu meselesinde bile süreci kavrayamayan bir kişi. Kurum, hiçbir şey yokmuş gibi ortada geziyor. Birçok bilgiden yoksun bir adayla karşı karşıyayız ne yazık ki" ifadelerini kullandı.





KURUM NE DEMİŞTİ?



Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nu hedef aldığı sözlerinde "İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır" demişti.







