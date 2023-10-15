İsrail'in Gazze'ye kara harekatı ertelendi

New York Times gazetesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik olası kara harekatının detaylarını yazdı.





İsrail'in 'on binlerce askerle Gazze'ye girme' planı olduğunu yazan NYT, "Saldırının, İsrail'in 2006'da Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük kara operasyonu olması bekleniyor" dedi.







