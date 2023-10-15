Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'in Gazze'ye kara harekatı ertelendi /15 Ekim 2023 14:35

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı ertelendi

İsrail'in Gazze'ye planladığı kara harekatının 'hava koşulları nedeniyle' ertelendiğini yazan NYT, İsrail ordusunun angajman kurallarının da esnetildiğini aktardı.

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New York Times gazetesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik olası kara harekatının detaylarını yazdı.

İsrail'in 'on binlerce askerle Gazze'ye girme' planı olduğunu yazan NYT, "Saldırının, İsrail'in 2006'da Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük kara operasyonu olması bekleniyor" dedi.


İsrail'in Gazze'ye beklenen kara saldırısı öncesi binlerce Filistinli Gazze'nin güneyine geçmeye devam ediyor.

İsrail Ordusu'nun, tahliyelerle ilgili son güncellemesinde, hala Kuzey Gazze'de bulunan sivillerin Türkiye saatiyle 10:00 - 13:00 arasında güneye geçmeleri gerektiğini vurgulanmıştı. Bu süre de doldu.

Tahliyelerin Beyt Hanun'dan Han Yunus'a giden tek bir güzergahta yapılması gerektiği ve bu güzergahın hedef alınmayacağı kaydedilmişti.

İsrail Ordusu son birkaç günde tahliye penceresini değiştirdi

İlk olarak Cuma verilen 24 saatlik süre dün öğleden sonra dolmuştu,

Dünya Sağlık Örgütü ise tahliye çağrısını kınadı ve hastanelerde yatanların zorla yerinden edilmesinin bir "ölüm cezası" olacağını belirtti.

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