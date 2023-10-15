AKP'de 'Yeniden Refah' rahatsızlığı

Sedat Bozkurt bugün KIsa Dalga'daki köşesinde AK Parti'nin masasına yerel seçim anketlerinin gelmeye başladığını söyledi. Bozkurt, aday seçiminin yanında, "Yeşil Sol Parti'nin, İyi Parti’nin, Gelecek ile SP’nin ve Deva’nın aday çıkarma ihtimallerinin yaratacağı sonuçlar da ele alınıyor" ifadelerini kullandı.





Bozkurt'un yazısından ilgili bölüm şöyle:





"AKP seçim strateji masası yoğun çalışıyor. Kazanacak aday meselesi şimdi onların başında. Artık yavaş yavaş isim belirleyen anketler yapmaya başladılar. İstanbul’da “en önemli sorunları” sordular, “ulaşım, barınma, pahalılık ve sığınmacı” yanıtları alınca “bunları kim çözebilir?” sorusunu yönettiler. Yüzde 60’lara yakın oy oranı ile Ekrem İmamoğlu yanıtını aldılar.







Eski bakan Murat Kurum diğer isimlerden açık ara İmamoğlu’nun arkasında yer aldı. Strateji ekibi bunu normal gördü, adaylarının açıklanması durumunda durumun eşitleneceğini ve sonra yürütülen kampanya ile kazanacaklarının hesaplarını yapıyorlar. Burada hesaplar sadece adaylar üzerinden yapılmıyor. Yeşil sol partinin, İyi Parti’nin, Gelecek ile SP’nin ve Deva’nın aday çıkarma ihtimallerinin çıkaracağı sonuçlar da ele alınıyor.







Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) “her yerde aday çıkaracağız” açıklaması da rahatsızlık yaratmış durumda. İstanbul’daki yüzde 1 oy çok kıymetli AKP için. Bu nedenle Erdoğan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı çağırarak bir konuşma gerçekleştirmiş. Bunun sonuçlarını yakında öğreniriz.







Ankara’da AKP’ye çok yakın bir kuruluş isimleri doğrudan sorarak bir anket çalışması yapmış. Mansur Yavaş 1’inci çıkarken 2’nci sıraya Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yerleşmiş. Ama aralarındaki fark yüzde 8’lerde. (Altınok ile Kurum’un adının öne çıkması aday olarak adlarının çok sık dillendirilmesinden geliyor)



İyi Parti ile muhafazakâr partilerin çıkaracakları adayların Ankara ile İstanbul’da Yavaş ile İmamoğlu’ndan daha çok AKP’li adaydan ve ona destek verecek MHP’li seçmenden oy alacakları görüşü de ciddi bir biçimde tartışılıyor.



İstanbul seçimlerinde AKP, kaybetmesinin nedeni olarak, Millet İttifakı’ndan ayrılarak bağımsız aday çıkaran ve iptal edilen İmamoğlu’nun 13 bin oy farkla kazandığı seçimlerde 103 bin oy alan Saadet Partisi adayını unutmuş değil.

Bugün toplanan (Pazar) kongresinde isim ve yönetim değişikliği gerçekleştirecek olan Yeşil Sol Parti, her ne kadar “her yerde aday çıkacağız” demiş olsa da yeni yönetimin stratejik bir tavır ile bu kararından vaz geçeceği beklentisi hâkim.

Büyük şehirlerde alacağı kararın başkan seçimini doğrudan etekleyeceği bilincinde ve tek başına kalan CHP’nin kendisine daha rahat yaklaşacağı beklentisinde. Sağda yaşanacak çok aday nedeniyle CHP’nin kuracağı ittifaklar ile mevcut belediye başkanlıklarını teorik olarak arttırması olası. Ama her ittifak modelinin teorik hesaplara uyan sonuçları almadığını da daha yeni test ettik.

























