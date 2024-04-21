Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'le ticaret tartışmaları AKP'yi karıştırdı: "Gerzek dediğin kadar gerzeksin" /21 Nisan 2024 09:41

İsrail'le ticaret tartışmaları AKP'yi karıştırdı: "Gerzek dediğin kadar gerzeksin"

AKP'li Nihat Zeybekci'nin İsrail ile yapılan ticaret savunan açıklamaları iktidara yakın yazarların tepkisini çekti. İsmail Kılıçarslan, "Bu kadar salak açıklama duymadım" dedi. İsim vermeden yeni bir paylaşım yapan Zeybekci, "Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail ile ticaret konusunda "Eyvallah, İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını kınıyoruz ancak diğer taraftan da İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke" sözlerini kullanması büyük tepkilere neden olmuştu.

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da Zeybekci'nin sözlerine sert tepki göstermişti. Kılıçarslan, Zeybekci'ye "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. 'Eyvallah' diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

ZEYBEKCİ İSİM VERMEDEN YANIT VERDİ
Zeybekci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile isim vermeden Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın sözlerine şu yanıtı verdi:
"Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın. Her neye layık gördüysen sende en az ona layıksın. 'Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir.' Vesselam."
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