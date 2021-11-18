İsrailli çift sessiz sedasız serbest bırakıldı: Uçaktan fotoğraf paylaştılar

Son dönemde yumuşama sürecine giren Türkiye-İsrail ilişkileri geçen hafta yine sallantılı bir süreçten geçti… Geçen hafta Çamlıca Kulesi’ne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğrafını çektikleri iddia edilen İsrailli çift iki ülke arasında kriz yaratmıştı.





Natalie ve Mordi Oknin’in Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiası üzerine taraflar arasında gerilim yaşanırken bugün İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Başbakan Naftali Bennett ortak bir açıklama yaptı.





Çiftin özel bir uçakta İsrailli yetkililerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Lapid ve Bennett, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Çiftin sabah saatlerinde İsrail’e giriş yaptığı da duyuruldu.