İsrailli Gazetecilere lüks otel, pahalı restoran, boğaz turu

İsrail anaakım sağ gazetelerinden The Times of Israel'de Lazar Berman imzasıyla yayınlanan bir analizde, normalleşme süreciyle birlikte yeni bir aşamaya taşınan Türkiye-İsrail ilişkilerinde, Türk tarafının sergilediği girişimlerle ilgili önemli bilgiler yer aldı.





'ERDOĞAN'IN ONAYI DAHİLİNDE'

Fahrettin Altun'un başında olduğu İletişim Başkanlığı'nın, Erdoğan'ın tam bilgisi ve onayı dahilinde, 7 İsrailli gazeteciyi İstanbul'da ağırladığının belirtildiği analizde, "Beş yıldızlı bir otelde konaklama, pahalı restoranlarda yemekler ve Boğaz turu için para ödeyen müdürlük, Erdoğan'ın ofisinin bir parçası" ifadeleri yer aldı.





'ELÇİLERİN GÖNDERİLMESİ AN MESELESİ'

Erdoğan'ın son iki yıldır, İsrail'e karşı gözle görülür şekilde farklı bir tavır takındığı; "eski ve müstakbel müttefiki" ile bağları geliştirmeye istekli olduğunun vurgulandığı analizde, tam diplomatik ilişkilerin tesis edilme olasılığı, "Tüm işaretler İsrail-Türkiye uzlaşmasına işaret ederken, büyükelçilerin gönderilmesi an meselesi gibi görünüyor" ifadeleriyle özetlendi.





'HEDEF: BENNETT'İ TÜRKİYE'YE GETİRMEK'

Berman, söz konusu diplomasi çalışmalarının hedefini, "Türkiye'nin cazibe taarruzunun son aşaması, israil Başbakanı Naftali Bennett'in [olası Türkiye] ziyareti ve Kudüs ile Ankara arasındaki tam diplomatik ilişkilerin restorasyonu" şeklinde ifade etti.





Analizde ayrıca, Türk tarafının bölgesel inisiyatife dahil olmak istediği ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, gelecek yıl İsrail'de düzenlenecek II. Negev Zirvesi'ne en üst düzeyde katılım gerçekleştirebileceği belirtildi.