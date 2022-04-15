Samanyolu Haber /Gündem / Zamanlaması manidar: Binali Yıldırım’ın çocukları zeytin işine giriyor /15 Nisan 2022 15:17

Zamanlaması manidar: Binali Yıldırım’ın çocukları zeytin işine giriyor

1 Mart’ta zeytin ağaçlarının kesiminin önünü açan düzenlemeden 9 gün sonra AKP’li Binali Yıldırım’ın çocukları zeytin bahçesi alım satımı ve kiralaması işine girdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden yönetmeliğine bir madde ekleyen yönetmeliği 1 Mart'ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilmesinin önü açılmaya çalışıldı. Bu karardan sonra zeytin kesimleri hızlandı. Karardan tam 9 gün sonra ise Binali Yıldırım’ın çocukları zeytin bahçesi alım satımı ve kiralaması için inşaat şirketlerini tarım şirketine çevirdi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Binali Yıldırım’ın çocukları Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay’ın ortak olduğu Gaye İnşaat isimli şirket inşaat işinden çıktı onun yerine tarım işine girdi. Şirket zeytin bahçeleri kuracak, satın alacak, kiralayacak, kiraya verecek ve satacak. 

Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanı olduğu olduğu 2005 yılında kurulan Gaye İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi geçen ay inşaat işinden çıktı. Binali Yıldırım’ın çocukları Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay’ın sahibi olduğu şirket meşgale değişime gitti. Daha önce ana iş kolu ‘inşaat’ olan şirket 10 Mart’ta meyve ve sebze meslek grubuna geçti. Şirketin yeni adı Gaye Tarım Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. 

Üç ortaklı şirketin sermayesi ise 37 milyon lira olarak belirlendi. 

ZEYTİNLİKLERİN KESİLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te değişikliğe gitti. 1 Mart 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"teki şu düzenleme ile zeytinliklerin kesiminin önü açıldı.

“Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek."

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