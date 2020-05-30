İstanbul’da en fazla talep gıda ve sosyal yardıma

COVID-19, ülkede ‘sosyal devlet’ anlayışı olmadığını gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa çağrı hattına gelen yardım talepleri, yurttaşların durumunu gözler önüne serdi. Nisan ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular yüzde altı artarak 812 bin 203 oldu. Talep içerikli başvurular geçtiğimiz aya göre iki kat arttı. En fazla talep yine gıda ve sosyal yardıma oldu. En fazla şikâyet ise ulaşım alanında gerçekleşti. Başvuruların yüzde 88,2’si çözüme kavuşturuldu.





İBB İstanbul İstatistik Ofisi, yapılan başvuruları değerlendirdi. Yapılan başvurunun yüzde 6,8’inin şikâyet, yüzde 40,9’unun talep ve yüzde 52,3’ünün ise bilgi istemi şeklinde gerçekleştiği bildirildi:





“Ocak ayında yüzde 16,3, şubat ayında yüzde 12,6, mart ayında yüzde 21,9 olarak gerçekleşen talep başvurularının payı nisan ayında iki kat artarak yüzde 46,7’ye yükseldi. Hem erkekler hem kadınlar erzak kolisi yardımı, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti. Bu talepler sıralamada öne çıktı.”





EN FAZLA TALEP ESENYURT'TAN





>> Toplam şikâyetler en çok Bahçelievler ve Esenyurt ilçelerinden geldi.





>> Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih, Kadıköy, Ümraniye oldu.





>> Sosyal desteklere ilişkin taleplerde Esenyurt, Küçükçekmece ilk sırada yer aldı.





>> İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Pendik, Esenyurt ve Eyüpsultan öne çıktı.





Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç ve faturaya yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde personel ve asfalt bakım onarım listenin başında yer aldı.