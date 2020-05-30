Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da en fazla talep gıda ve sosyal yardıma /30 Mayıs 2020 10:56

İstanbul’da en fazla talep gıda ve sosyal yardıma

İBB, nisan ayında belediyeye yapılan sosyal yardım talepli başvuruların iki kat arttığını açıkladı. En fazla talep Esenyurt, Küçükçekmece’den gelirken erzak kolisi ve gıda talebi ilk sırada yer aldı

SHABER3.COM

COVID-19, ülkede ‘sosyal devlet’ anlayışı olmadığını gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa çağrı hattına gelen yardım talepleri, yurttaşların durumunu gözler önüne serdi. Nisan ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular yüzde altı artarak 812 bin 203 oldu. Talep içerikli başvurular geçtiğimiz aya göre iki kat arttı. En fazla talep yine gıda ve sosyal yardıma oldu. En fazla şikâyet ise ulaşım alanında gerçekleşti. Başvuruların yüzde 88,2’si çözüme kavuşturuldu.

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, yapılan başvuruları değerlendirdi. Yapılan başvurunun yüzde 6,8’inin şikâyet, yüzde 40,9’unun talep ve yüzde 52,3’ünün ise bilgi istemi şeklinde gerçekleştiği bildirildi:

“Ocak ayında yüzde 16,3, şubat ayında yüzde 12,6, mart ayında yüzde 21,9 olarak gerçekleşen talep başvurularının payı nisan ayında iki kat artarak yüzde 46,7’ye yükseldi. Hem erkekler hem kadınlar erzak kolisi yardımı, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti. Bu talepler sıralamada öne çıktı.”

EN FAZLA TALEP ESENYURT'TAN

>> Toplam şikâyetler en çok Bahçelievler ve Esenyurt ilçelerinden geldi.

>> Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih, Kadıköy, Ümraniye oldu.

>> Sosyal desteklere ilişkin taleplerde Esenyurt, Küçükçekmece ilk sırada yer aldı.

>> İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Pendik, Esenyurt ve Eyüpsultan öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç ve faturaya yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde personel ve asfalt bakım onarım listenin başında yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul’da en fazla talep gıda ve sosyal yardıma Sonraki Haber >>

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD'de George Floyd isyanı

ABD'de George Floyd isyanı

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Polis şiddeti bitmiyor!

Polis şiddeti bitmiyor!

TSK konvoyu geçerken patlama!

TSK konvoyu geçerken patlama!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:18:58