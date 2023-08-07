Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da kabus gibi zam iddiası: Toplu ulaşıma yüzde 45 /07 Ağustos 2023 17:29

İstanbul’da kabus gibi zam iddiası: Toplu ulaşıma yüzde 45

İstanbul’da toplu ulaşıma zam konusunda İBB ve Bakanlık’ın anlaştığı ileri sürüldü. İddiaya göre zam oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Eğer bu oranda zam yapılırsa tam bilet 9,90’dan 14,35 TL’ye, öğrenci bileti ise 7 liraya çıkacak.

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İstanbul’daki toplu ulaşıma dair kararların alındığı Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yarın yapılacak. İddiaya göre İBB ve Bakanlık, yüzde 45 ve üzerinde bir zam için anlaşmaya vardı.

halktv.com.tr’den Ali Macit’in haberine göre, yarın saat 11.00’de (8 Ağustos) UKOME olağanüstü olarak toplanıyor. İddialara göre Bakanlık ve İBB’nin yüzde 45 veya üstü civarında zam yapılması konusunda anlaştı.

Eğer yüzde 45’lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL’den bin 126 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 203 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 14,35 TL’ye, öğrenci bileti 4,83 TL’den 7 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 58 TL olacak.
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