Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da suya yüzde 25 zam geldi /24 Kasım 2022 20:31

İstanbul’da suya yüzde 25 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi kabul edildi.

İstanbul’da suya yüzde 25 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım beşinci oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında düzenlendi. Meclis’teki İSKİ Olağan Genel Kurulu’nda, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi.

İSKİ’nin teklifinde konut 1’inci kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 liranın yüzde 45 artışla 16,95 lira, iş yeri 1’inci kademede 31,44 liranın yüzde 25 artışla 39,30 lira olması önerildi. İSKİ, yılın ikinci altı ayı için de yüzde 35 zam teklif etti.
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