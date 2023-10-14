Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da terk edilmiş araçtan cephanelik çıktı /14 Ekim 2023 14:31

İstanbul’da terk edilmiş araçtan cephanelik çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da ara sokakta terk edilmiş halde bulunan hafif ticari aracın bagajında otomatik silahlar ele geçirildi.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Düğmeciler Mahallesi Esma Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, ara sokakta kaza yapan hafif ticari araçtan inen maskeli şüpheliler, havaya doğru ateş ettikten sonra, aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler sokağa girişleri kapatarak uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde aracın bagaj kısmında, otomatik silahlar, maske ve içi dolu benzin bidonları bulundu.

Polisin olay yerindeki incelemelerin ardından silahlar ile kaza sonrası terk edilen aracı emniyete götürüldü.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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