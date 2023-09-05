İstanbul’da yaşamanın maliyeti arttı: 4 kişilik ailenin masrafı aylık 42 bin 593 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,59 arttı.





İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.





İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı.





ZEYTİNYAĞI FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 144,37 ORANINDA ARTTI

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.