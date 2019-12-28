İstanbul derbisinde tam 6 gol vardı

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan İstanbul derbisinde gülen 5-1'lik skorla Medipol Başakşehir oldu.





Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği 10 maçta da gol atan Başakşehir, serisini bu maçtada sürdürdü. Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig karşılaşmasını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa, lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki maçı boş geçti.





Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Buruk, Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Mahmut Tekdemir'in yerine Mehmet Topal'a bu mücadelede formayı verdi.





Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.





Başakşehir Fatih Terim stadındaki maç golle başladı. 2. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde ters köşeye açılan topu Clichy önünde buldu. Clichy'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu önünde bulan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.





6. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca, son çizgiye kadar indi ve altıpas önüne topu gönderdi. Boş pozisyonda topla buluşan Crivelli, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.





26. dakikada Medipol Başakşehir üç farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan bindiren Clichy'nin altıpas içine gönderdiği topa Fernandes'in ters kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-0.





28. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. İrfan Can'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Elia'nın ceza sahası içine kestiği topa Visca gelişine vurdu. Kaleci Fatih'ten seken topu önünde bulan Demba Ba, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 4-0.





Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 4-0 önde tamamladı.





Medipol Başakşehir'de Edin Visca'nın 56. dakikada attığı gol geçerli sayılmadı. Sağ taraftan gelişen atakta Elia'nın ceza sahası içine yaptığı ortada topa düzgün vuran Bosnalı yıldızın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR uygulamasına giderek golü iptal etti. Edin Visca'nın vuruş anında Demba Ba'nın kaleci Fatih'in görüş açısını kapattığını gören Atilla Karaoğlan, golü iptal etti.





63. dakikada Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın golüyle farkı beşe çıkartı. Kontra atakta topla buluşan Edin Visca, Kasımpaşa ceza sahasına kadar sürdüğü topta Elia'ya pasını verdi. Hollandalı düzgün vuruşuyla bu sezonki ilk golünü attı: 5-0





Kasımpaşa, Ricardo Quaresma'nın penaltıdan attığı golle skoru 5-1 yaptı. Geçtiğimiz hafta Gazişehir maçında da penaltıdan ağları havalandıran Portekizli yıldız, üst üste ikinci haftada fileleri havalandırdı.





Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.





İstanbul derbisinden farklı galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Okan Buruk'un öğrencileri topladığı 33 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısını 15 puanla kapantan Kasımpaşa ise, 14. sırada.