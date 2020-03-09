Samanyolu Haber /Spor / Falcao ile ilgili flaş gelişme: Uzun bir aradan sonra... /09 Mart 2020 23:07

Falcao ile ilgili flaş gelişme: Uzun bir aradan sonra...

Galatasaray'da forma giydiği 7 maçta 8 gol atmayı başaran Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao milli takıma davet edildi.

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Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan ve forma giydiği 7 maçta 8 gol atmayı başaran Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao milli takıma davet edildi.

Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik milli takım kadrosunda Falcao'ya da yer verdi. Bu listede yer alan 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Kolombiya Milli Takımı 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile karşılaşacak.
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