Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde atamalar: 5 ilçede müdür değişti /28 Aralık 2023 01:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde atamalar: 5 ilçede müdür değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ara atamalar kapsamında 5 ilçeye yeni müdür atandı.

SHABER3.COM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ara atamalar çerçevesinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy İstanbul Anadolu Yakası İlçelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olurken, Hüseyin Güleç Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçelerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Muhammet Ahmet Katipoğlu atandı.

Yeni görevlendirmelerde Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü, Aşkın Kılıçkeser Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin de Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Ara atamalarda ayrıca Ercan Bilgili Turizm Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gülseda Torun Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gürol Dikyol Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Mehmet Baysal ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde atamalar: 5 ilçede... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:26:46