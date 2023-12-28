Samanyolu Haber /Dünya / Eyfel Kulesi kapandı /28 Aralık 2023 09:23

Eyfel Kulesi kapandı

Çalışanların greve gitmesi, kuleyi inşa eden Gustave Eiffel’in 100. ölüm yıldönümüne gelmesi dikkat çekti.

SHABER3.COM

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, çalışanların greve gitmesi üzerine kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Çalışanların greve gitmesi, kuleyi inşa eden Gustave Eiffel’in 100. ölüm yıldönümüne gelmesi dikkat çekti.

Paris Kulesi’nin bir sözcüsü AFP’ye yaptığı açıklamada, grevin toplu sözleşmeler öncesi başladığını belirterek, çalışanların iş bırakma eylemini ne kadar süreceği konusuna açıklık getirmedi.

Kule yönetimin getirdiği kural gereği isminin açıklanması yasak olan sözcü, 27 Aralık 1923 tarihinde ölen Gustave Eiffel’in anısına düzenlenecek müzik şovun ise daha önce kaydı gerçekleştiği için sosyal medya ve Fransız televizyonu üzerinden planlandığı gibi bu akşam gerçekleşeceğini bildirdi.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi kuleyi ziyaret ediyor

Paris Belediyesi, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği 134 yıllık kulenin sahibi.

Dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından birisi olan Eyfel Kulesi, her yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.
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