Mısır'ın Gazze önerileri uygulanabilir mi?

Mısır'ın sunduğu çeşitli öneriler şu şekilde:
Gücü bırakın
Mısırlı iki güvenlik kaynağı, Mısır'ın, kalıcı ateşkes karşılığında Hamas ve İslami Cihad'ın Gazze Şeridi'ndeki iktidardan vazgeçmesini önerdiğini söyledi.
Mısırlı kaynaklar, Hamas ve İslami Cihad yetkililerinin böyle bir öneriyi reddettiğini belirtirken iki grubun yetkilileri, kaynakların bu iddiasını kamuoyu önünde yalanladı.
İki grubun liderleri, savaşı sonrası Gazze'nin geleceğinin yabancılar tarafından değil bizzat Filistinliler tarafından kararlaştırılması gerektiği konusunda ısrar ediyor.
İsrail, Hamas'ın ve İslami Cihad'ın tamamen ortadan kaldırılmasını talep ederken, Mısır'ın militan grupların iktidardan uzaklaştırılması önerisinin bu talebi karşılayıp karşılayamayacağı henüz belli değil.
Ateşkes Aşamaları
Mısır'ın başlangıçta bir veya iki hafta sürecek geçici bir ateşkesle birlikte çok aşamalı bir ateşkes önerdiği de kaydedildi.
Buna göre geçici ateşkes yenilenebilir. Bunun üç aşamalı bir ateşkes olduğunu söyleyen Filistinli yetkililere göre, ilk 10 günlük insani ateşkes sırasında Hamas, esir tutulan tüm kadın, çocuk ve yaşlı erkekleri serbest bırakacak.
Buna karşılık İsrail, aynı kategorilerdeki kararlaştırılan sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacak, tüm çatışmaları durduracak, tankları nüfusun yoğun olduğu bölgelerin dışına taşıyacak ve tıbbi ve gıda yardımı, yakıt ve gaz dağıtımına izin verecek.
Aynı zamanda insanların kuzey Gazze'ye geri dönmesine de olanak tanınacak.
İkinci aşamada Hamas'ın tüm İsrailli kadın askerlerini serbest bırakması öngörülüyor. Karşılığında İsrail, hapisteki Filistinlilerden oluşan bir grubu daha serbest bırakacak.
İki taraf ayrıca 7 Ekim'den bu yana alıkonulan cenazeleri de değiş tokuş edecek.
Üçüncü aşama bir ay sürebilir ve müzakereler devam ederken, üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli tutuklu karşılığında Hamas'ın gözaltındaki tüm tutukluları serbest bırakması öngörülüyor.
İsrail, Gazze'den tanklarını tamamen çekecek ve her iki taraf da tüm düşmanca faaliyetleri durduracak.
Hamas geçici ateşkesi kabul etmiyor
Mısırlı kaynaklar, Kahire'de Mısırlı arabulucularla ayrı ayrı görüşmelerde bulunan Hamas ve İslami Cihad'ın, İsrail saldırganlığı sona ermediği sürece savaşı durdurmayacağını söyledi.
İsrail ise yeni bir sınırlı ateşkese açık ancak Filistinli militanların savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi yönündeki taleplerini reddediyor.
Son aşama
Mısır, yardımları ve Gazze'nin yeniden inşasını yönetecek ve siyasi seçimleri gerçekleştirecek teknokratlardan oluşan bir hükümet kurma yönündeki görüşmeleri teşvik edeceğini söylüyor.
Teklifin son aşamasında İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yerinden edilenlerin geri dönmesine izin verilmesi öngörülüyor.