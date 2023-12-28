Mısır'ın Gazze önerileri uygulanabilir mi?

Gücü bırakın

Mısırlı iki güvenlik kaynağı, Mısır'ın, kalıcı ateşkes karşılığında Hamas ve İslami Cihad'ın Gazze Şeridi'ndeki iktidardan vazgeçmesini önerdiğini söyledi.

Ateşkes Aşamaları

Mısır'ın başlangıçta bir veya iki hafta sürecek geçici bir ateşkesle birlikte çok aşamalı bir ateşkes önerdiği de kaydedildi.

Hamas geçici ateşkesi kabul etmiyor





Son aşama

Mısır, yardımları ve Gazze'nin yeniden inşasını yönetecek ve siyasi seçimleri gerçekleştirecek teknokratlardan oluşan bir hükümet kurma yönündeki görüşmeleri teşvik edeceğini söylüyor.