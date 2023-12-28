Birleşik Avrupa'nın mimarlarından Delors 98 yaşında öldü

Jacques Delors, 1994 yılı sonunda, ünlü gazeteci Anne Sinclair'in sunduğu "7 sur 7" adlı programda 13 milyon izleyicinin önünde canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı ancak kısa süre sonra bu kararından vazgeçerek sevenlerini şaşkına çevirdi.
Avrupa Komisyonu'nun eski başkanlarından Jacques Delors, 27 Aralık sabahı Paris'teki evinde uyuduğu sırada vefat etti. Delors, 98 yaşındaydı.
Jacques Delors'un ölüm haberini Sosyalist Partili Lille Belediye Başkanı olan kızı Martine Aubry kamuoyu ile paylaştı.
Eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın kabinesinde Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Delors, 1995 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu yoklamalarında açık ara önde olmasına rağmen aday olmayı reddederek solu hayal kırıklığına uğrattı.
Mitterrand döneminde kamu maliyesi başkanı olarak 1982'de uygulamaya konulan kemer sıkma önlemlerinin öncülerinden biri oldu ve Fransa'nın enflasyona sürüklenmesini önledi.
Delors, Avrupa Komisyonu'nun başında bulunduğu 1985-1995 yılları arasında "modern Avrupa"nın şekillenmesinde mimar rolü oynadı.
Avrupa Tek Pazarı'nın kurulması, Schengen Anlaşmaları'nın imzalanması, Avrupa Tek Senedi, Erasmus Öğrenci Değişim Programı'nın başlatılması, Ortak Tarım Politikası'nda reform, Euro'nun doğuşuna yol açan Ekonomik ve Parasal Birlik'in harekete geçirilmesi bunlardan bazılarıydı.
Jacques Delors, 1994 yılı sonunda, ünlü gazeteci Anne Sinclair'in sunduğu "7 sur 7" adlı programda 13 milyon izleyicinin önünde canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı ancak kısa süre sonra bu kararından vazgeçerek sevenlerini şaşkına çevirdi.
Ardından siyasi kariyeri durma noktasına gelen Delors, 90'lı yılların sonlarından itibaren 'sıradan' bir aktivist olarak mücadele etmeye devam etti.
Paris'te 20 Temmuz 1925'te Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Delors, genç yaşından itibaren, hayatı boyunca bağlı kalacağı Jeunesse Ouvrière Chrétienne'e/JOC (Genç Hristiyan İşçiler) geçti.
Sol duruşa sahip JOC, Fransız siyasi yelpazesinin aşırı solunda yer alan, işçi sınıfından gençlerin oluşturduğu Katolik bir dernek olarak biliniyor.