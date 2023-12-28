Samanyolu Haber /Dünya / BM, Gazze için koordinatör atadı /28 Aralık 2023 09:36

BM, Gazze için koordinatör atadı

Kaag görevinde, Gazze'ye insani yardım sevkiyatını kolaylaştıracak, koordine edecek, izleyecek ve doğrulayacak. Ayrıca çatışmaya taraf olmayan devletler aracılığıyla Gazze'ye insani yardım sevkiyatını hızlandırmak için bir BM mekanizması kuracak.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski Hollanda Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag'ı Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım ve yeniden yapılanma koordinatörü olarak atadı.

BM'den yapılan yazılı, “Bu görevde Kaag, Gazze'ye insani yardım sevkiyatını kolaylaştıracak, koordine edecek, izleyecek ve doğrulayacak. Ayrıca çatışmaya taraf olmayan devletler aracılığıyla Gazze'ye insani yardım sevkiyatını hızlandırmak için bir Birleşmiş Milletler mekanizması kuracak.” ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda Ortadoğu uzmanı olan Kaag, 8 Ocak’ta göreve başlayacak.

BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen bir kararda Guterres’e Gazze için yeni bir koordinatör ataması yetkisi verilmişti..

BM'de üst düzey görevlerde yer aldı

BM’de çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Kaag, 2015-2017 yılları arasında BM Lübnan Özel Koordinatörü, 2013-2015 yılları arasında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Suriye'deki Birleşmiş Milletler Misyonu Özel Koordinatörü, 2010-2013 yılları arasında BM Kalkınma Programı'nda Genel Sekreter Yardımcısı ve 2007-2010 yılları arasında Ürdün'de BM Çocuklara Yardım Fonu'nda (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olarak görev yaptı.

Hollanda’daki görevlerinden ayrılmıştı

Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça bilen Kaag, Ocak 2022’den bu yana yaptığı Hollanda Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevlerinden Ağustos 2023'te istifa etti.

BM: Gazze'de 570 binden fazla insan açlık çekiyor

Birleşmiş Milletler geçen hafta yayımladığı bir raporda, İsrail kuşatması ve bombardımanı altında olan Gazze'ye yeterli gıda girişi olmadığı için kentte yarım milyonun üzerinde insanın açlık çektiğini duyurdu.

BM dahil 23 STK tarafından hazırlanan rapor, Gazze'deki nüfusun tamamının kriz düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Rapor, 576 bin kişinin 'felaket' düzeyinde ya da 'açlık seviyesinde' olduğuna dikkat çekiyor.
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